بذريعة حماية الممرات المائية أمريكا تطلق عملية مراقبة عسكرية في الخليج

الخليج 365:

نقلت وسائل إعلام أمريكية عن القيادة العسكرية المركزية الأمريكية اليوم السبت أن الولايات المتحدة تطور عملية مراقبة عسكرية باسم “الغارديان” في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ونقل موقع ” كاتيجون” أنباء عن إطلاق أمريكا لعملية عسكرية تحت مسمى “غارديان” والتي تهدف بحسب زعم الأمريكيين لتعزيز المراقبة والأمن في الممرات المائية والحد من التوتر في المنطقة.

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وأضاف أن العملية تهدف أيضا لضمان المرور الآمن في جميع أنحاء الخليج ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عمان وضمان حرية الملاحة على ضوء الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج.

وأوضحت أن العملية تجري بالتنسيق مع حلفاء واشنطن والشركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع الحلفاء في التفاصيل والقدرات اللازمة لعملية المراقبة لضمان حرية الملاحة في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية دعت دول حلف الناتو في وقت سابق إلى تكثيف تواجدها العسكري في مياه الخليج بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بذريعة حماية السفن التجارية، في خطوة تصعيدية وصفتها روسيا بالخاطئة” ومحفوفة بعواقب مدمرة.