لاعب هلال الابيض (نيلسون) يوقّع للمريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن نادي المريخ أنّ لاعب هلال الأبيض السابق نيلسون لازجيلا انضم إلى صفوفه بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات رسميًا اليوم”السبت”.

وأكمل المريخ بيانات إدخال اللاعب في سيستم الانتقالات الدولية بعد الحصول على مخالصة مع هلال الأبيض.

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ولعب المدير الفني للمريخ إبراهيم حسين دورًا كبيرًا في إنهاء الصفقة بعد اتصالاتٍ مكثفة مع هلال الأبيض واللاعب كللّت بالنجاح.

وكان هلال الأبيض قد أنهى التعاقد مع نيسلون بالتراضي بعدما تنازل عن مستحقاته المالية التي تقدّر بـ”20″ ألف دولار.

وتعّد صفقة نيسلون هي الأولى للمريخ في الانتدابات الصيفية بعد إكمال إجراءات محمود أمبدة وتصعيد محمد كلاسيك إلى الفريق الأول.