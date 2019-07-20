بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني لديها

الخليج 365:

استدعت بريطانيا، اليوم السبت، القائم بالأعمال الإيراني في لندن بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أوقف يوم أمس ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.

وأكد الحرس الثوري أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان، قامت بتوقيف الناقلة “ستينا إمبرو”، عقب اصطدامها بقارب صيد.