- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
استدعت بريطانيا، اليوم السبت، القائم بالأعمال الإيراني في لندن بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز، بحسب ما نقلت “رويترز”.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أوقف يوم أمس ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لعدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية.
وأكد الحرس الثوري أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان، قامت بتوقيف الناقلة “ستينا إمبرو”، عقب اصطدامها بقارب صيد.
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني لديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.