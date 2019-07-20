القضارف: مطالب بتوفير الجازولين لمنع إنهيار الموسم الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب مزارعون، بولاية القضارف، المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير البلاد حاليا، بمنح الولاية، أولوية قصوى في (الجازولين) لمقابلة الموسم الزراعي، وأشاروا إلى هطول الأمطار بنسب عالية، في أنحاء متفرقة من الولاية، وقال عضو اللجنة العليا، لتكوين، الجمعيات الزراعية بالقضارف، عثمان أحمد فاضل سعد، لـ(التيار) أمس:”إن مزارعي الولاية الآن بحاجة ماسة للوقود، لإكمال عملياتهم الزراعية”، ولفت فاضل، إلى أن وقود الزراعة كان قد شهد انفراجا في الأيام الماضية، مبيِّنا أن الجازولين، شمل لأول مرة صغار المزارعين، وامتدح فاضل، جهود والي القضارف المكلف، اللواء نصرالدين عبدالقيوم، وقال:”إنه وقف مع صغار المزارعين”، وأثنى فاضل على جهود لجنة توزيع الجازولين بالقضارف، بيد أنه شدد على ضرورة الاستعجال بمد الولاية بكميات وافرة من الجازولين، لإنجاح الموسم الزراعي، ومنع انهياره، وطالب فاضل بعودة اتحاد المزارعين، والإسراع بتشكيل جسم يقودهم، وحمَّل حزب المؤتمر الوطني، ونظامه البائد، مسئولية، حل الاتحاد، وعدم قيام الجمعيات الإنتاجية الزراعية والحيوانية.