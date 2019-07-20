سيول في العين الإماراتية جراء سقوط أمطار غزيرة

الخليج 365:

مواقع التواصل الاجتماعي تظهر السيول التي شهدتها مدينة العين الإماراتية جراء سقوط أمطار غزيرة.

وتسود الإمارات حالة جوية غير مستقرة هذا الأسبوع، زادت حدتها مع استمرار تشكل السحب الركامية، وسقوط الأمطار المصحوبة برياح نشطة وقوية أدت إلى إثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وشهدت العديد من مناطق الإمارات سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة في سويحان والهير والعين في إمارة أبوظبي، كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة في عجمان وشارع الإمارات، وغزيرة في رأس الخيمة، وأمطار مختلفة الشدة على دبي، وخفيفة إلى متوسطة على الفجيرة والشارقة وأم القوين.

وجدد المركز الوطني الإماراتي للأرصاد الجوية تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.