الكويت تسحب الجنسية من 59 مواطنا

قررت سلطات الكويت، السبت، سحب الجنسية من 59 مواطنا. وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فإن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قررت سحب الجنسية الكويتية من 59 رجلًا وامرأة. وأوضحت أن هذا يأتي وفقا للمواد 9 و10 و11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ونشرت الصحيفة أسماء المواطنين ممن يشملهم القرار.

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