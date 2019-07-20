قطر تورط إسبانيا في فضيحة الصاروخ القطري المضبوط في إيطاليا

زعم مسؤولون قطريون، بأن الصاروخ القطري الذي عثر عليه في مخزن سري تابع لعناصر النازية الجديدة في إيطاليا، كان جزءًا من صفقة صواريخ باعتها قطر لإسبانيا عام 1994.

وكانت الشرطة الإيطالية، قد أعلنت عن ضبط صاروخ جو – جو فرنسي الصنع من طراز ” ماترا سوبر 530 ” داخل حاوية، وكان يحمل علامة تفيد أنه كان مباعًا لقطر، خلال عملية مداهمة لأفراد متهمين بالانتماء لجماعات يمينية متطرفة.

كما صرّحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، بأن الدوحة فتحت تحقيقاتها الخاصة بعد عثور السلطات الإيطالية على الصاروخ، متابعة: قطر قامت في عام 1994 ببيع الصاروخ Matra Super 530 الذي تم العثور عليه، ضمن صفقة شملت 40 صاروخًا من هذا الطراز إلى دولة صديقة، ترغب في عدم ذكر اسمها في هذه المرحلة من التحقيقات.

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‎وحددت الخاطر اسم هذه ” الدولة الصديقة ” ضمن التفصيلات الأخرى التي قدمتها، إذ أوضحت أنه في عام 1980، اشترت قطر 14 طائرة مقاتلة من طراز Mirage F1 من فرنسا، إلى جانب مجموعة من صواريخ جو-جو طراز Matra Super 530F ضمن الصفقة.

‎وفي عام 1994، باعت قطر الطائرات الـ13 المتبقية إلى إسبانيا، كجزء من صفقة ثلاثية شملت أيضًا فرنسا وقام سلاح الجو القطري ببيع قطع غيار الطائرات، ومعها ما تبقى من الصواريخ Super 530F إلى إسبانيا كجزء من الصفقة أيضًا ووفقًا لقاعدة بيانات تجارة الأسلحة الدولية، التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اشتملت حزمة المبيعات على ما يقرب من 40 صاروخ Super 530F.

لكن وبحسب موقع Defensa.com قالت وزارة الدفاع الإسبانية في بيان لها: ” إن الصواريخ الـ40، التي تم الحصول عليها من قطر، تم تجريدها بالكامل من ذخيرتها بمعرفة القوات الجوية الإسبانية ويقع على عاتق السلطات الإيطالية مسؤولية تحديد المصدر الحقيقي للصاروخ، في ضوء الأدلة ” .