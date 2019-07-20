توقعات بإغلاق التقديم لمؤسسات التعليم العالي الخميس المقبل

توقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إغلاق التقديم لمؤسسات التعليم العالي مساء الخميس المقبل.

واعلنت الوزارة عن إكمال 93410 طالباً وطالبة إجراءات التقديم لمؤسسات التعليم العالي وتسليم الإستمارة الإلكترونية بنسبة 48.8% من مجموع العدد المتوقع للتقديم في الدور الأول وذلك قبل نهاية التقديم بستة أيام والذي من المتوقع إغلاقه مساء الخميس المقبل .

وأشار مركز المعلومات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تقريره اليومي لسير عمليات التقديم الإلكتروني أن عدد المتعاملين مع النظام بلغ 125661 طالباً وطالبة بنسبة 65.7% من جملة العدد المتوقع.

وحافظت ولاية البحر الأحمر على المركز الأول من حيث عدد الطلاب الذين أكملوا التقديم وقاموا بتسليم استماراتهم الإلكترونية بنسبة 87.5% من مجموع طلاب الولاية المتوقع تقديمهم خلال هذه الفترة، بينما تقدمت ولاية شرق دارفور إلى المركز الثاني بنسبة 60.9%، وجاءت ولاية نهر النيل في المركز الثالث بنسبة 58.6%.