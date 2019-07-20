وقالت الوكالة في بيان إن حوالي 17000 خنزير تم تسمينها في المزرعة التي تقع في قرية نيكولوفو بالقرب من نهر الدانوب في منطقة روس.
وقال البيان انه سيتم اعدام جميع الخنازير في المزرعة وسيتم تدمير اللحوم والمنتجات المنتجة من الخنازير من المزرعة.
كما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في الخنازير المحلية في بلغاريا هذا العام في 3 يوليو، وقد وصل آخر ظهور إلى 17 حالة.
ومع ذلك، كانت تفشي 16 السابقة في مزارع الفناء الخلفي. كإجراء احترازي، تم إعدام 375 خنازير منزلية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر أول مزرعة صناعية تضربها حمى الخنازير الأفريقية في بلغاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.