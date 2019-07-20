أول مزرعة صناعية تضربها حمى الخنازير الأفريقية في بلغاريا

أكدت وكالة سلامة الغذاء البلغارية اليوم السبت أول ظهور لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة صناعية في البلاد.

وقالت الوكالة في بيان إن حوالي 17000 خنزير تم تسمينها في المزرعة التي تقع في قرية نيكولوفو بالقرب من نهر الدانوب في منطقة روس.

وقال البيان انه سيتم اعدام جميع الخنازير في المزرعة وسيتم تدمير اللحوم والمنتجات المنتجة من الخنازير من المزرعة.

كما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في الخنازير المحلية في بلغاريا هذا العام في 3 يوليو، وقد وصل آخر ظهور إلى 17 حالة.

ومع ذلك، كانت تفشي 16 السابقة في مزارع الفناء الخلفي. كإجراء احترازي، تم إعدام 375 خنازير منزلية حتى الآن.