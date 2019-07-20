رئيس الجبهة الثورية يتوقع التوصل لنتائج تقود لورقة موحدة لـ”قحت” في التفاوض

قال رئيس الجبهة الثورية – رئيس الحركة الشعبية شمال – مالك عقار اير ، إن وصول القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو الوفد المفاوض ،عمر الدقير، إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا خطوة جيدة في ظل وجود بقية قيادات الحرية والتغيير.

وأشار إلى أن تدخل الوسيط الافريقي محمد حسن ولدلبات ،ساهم في شرح ما حدث في توقيع الأحرف الأولى الذي وصفه بالمفاجئ لمكونات الجبهة ولقطاع كبير بـ”قحت” وتسبب في شي من عدم الثقة بين المجموعات.

وكشف عقار عن اتفاق وفد قحت على إمكانية إدراج موقف الجبهة الثورية ومعالجة التحفظات مبينا أنهم تباحثوا حول فترة ممكنة لمعالجة مشكلة الحرب والسلام قبل تشكيل الحكومة وبعد المجلس السيادي بدلا عن 6 أشهر لأنها طويلة نافيا تأكيد ما إذا كان ذلك خلال شهر أو ثلاثة أشهر .

وتوقع عقار الوصول لنتائج واضحة خلال يومين لإدراج ورقة الجبهة الثورية مما يسهم في إنتاج ورقة واحدة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير تقود لسلام عادل .

وأكد مالك أن بقاء حركات خارج منظومة السلام يضر بالسلام. وقطع بأن كل الوسطاء ممن عملوا في السودان لا يعرفون السودان وقضاياه المحددة في العدالة والمواطنة المتساوية واضاف: لذا فإن لبات بدأ يعرف السودان .