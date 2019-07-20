6700 طالب وطالبة يجلسون لامتحانات تنظيم مهنة القانون "المُعادلة"

بدأت اليوم “السبت” امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) بجلوس (6,700) طالب في دورة يوليو 2019م الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

و قال الوزير المكلف و سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، بابكر قشي، إن المجلس رتب كل الإجراءات الإدارية باعفاء عدد من الجالسين من الرسوم بسبب الظروف المادية، ووصف عدد الجالسين بـ (كبير جداً).

وأوضح قشي أن عمليات المُراقبة للامتحانات يُشارك فيها مُسشتارين النائب العام، و وكلاء النيابات، و مسشتارين، بجانب القضاء العسكري و محامين و اساتذة من جامعه الخرطوم و النيلين، لضمان سلامة الاجراءات.

و كشف قشي خلال تفقده انطلاق امتحانات المعادلة بجامعة النيلين اليوم (السبت)عن رغبة مجلس تنظيم المهنة في إنشاء مركز بالخارج نسبة لوجود عدد مقدر من الطلاب بالخارج، وأشار إلى أنهم طالبوا بتأجيل الدورة نسبة لظروف موضوعية، وناشداً الطلاب بعدم الغش، وأكد أنه متاح للطالب مراجعة نتيجته.