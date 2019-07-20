وأضافت الشركة في بيان، "شركات التأمين التي تتعامل معنا في المنطقة تتواصل مع رئيس شؤون الملاحة البحرية في ميناء بندر عباس الذي قال لنا إن أفراد طاقم ناقلتنا (ستينا إمبيرو) بصحة جيدة".
وقالت الشركة، إن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن عليها تقديم طلب رسمي لترتيب القيام بالزيارة لأفراد الطاقم والناقلة وإن طلباً يعد على هذا الأساس.
وأشارت الشركة إلى أن أفراد طاقم الناقلة من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين.
كانت هذه تفاصيل خبر مالكو الناقلة المحتجزة لدى إيران يعدون طلباً رسمياً لزيارة الطاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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