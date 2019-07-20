حبشياااااااااو.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> الصديق وقت الضيق
> ولاخير على الدنيا
> اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد قد وفا
> يا قوم
> الضيق العشناهو في حراكنا الثوري ضيق عميق
> لأننا خرجنا ضد الضيق واليابا صديق العشعش فينا تلتين سنة
> وبعد تسجيل أول أهداف ثورتنا وهو خلع المخلوع
> دخلنا في ضيق الحفاظ على ثورتنا
> فكان الشد والجذب بين قوى الحرية والمجلس العسكري
> وكانت المديدة حرقتني حاضرة من سدنة المخلوع
> واشتد الخلاف وزاد الضيق
> وضاقت ولما استحكمت حلقاتها ضاقت تاني
> ضاقت تاني بفض الاعتصام بتلك الوحشية
> ضاقت لما بلغت الأرواح الحلاقيم
> وبلغت أرواح أشرف درجات الاستشهاد فنالت أعلي شهادة
> الاستشهاد لأجل الوطن
> الاستشهاد لأجل نجاح الثورة
> لأجل عيش كريم للآخرين
> لأجلك يا بلد
> وفي خضم هذا الضيق كان أحلى صديق يقارب بين وجهات النظر
> ويسعى صادقاً لتتوج الجهود وينهض السودان
> إثيوبيا الحبيية الصديقة الوفية
> بذلت أكثر مما تستطيع لأجل الاتفاق والخروج من النفق
> فكتب صديقي أكرم زكي أبياتاً يقول في مطلعها:
> إثيوبيا يا أخت بلادي يا شديدة
> أقصد يا صديقة
> وأكملت أنا الأبيات على ذات النهج، وسأنشرها قريباً
> أيها الناس
> إثيوبيا خرج شعبها يرفع راية سوداننا فرحاً بالتوقيع على الاتفاق السياسي
> يعني وقفت إثيوبيا كانت على المستويين الحكومي والشعبي
> ورد الجميل لإثيوبيا واجب على عاتقنا كلنا
> لذا أقترح أن يكون شكرنا وتقديرنا للجارة إثيوبيا بعد التوقيع على الاتفاق الدستوري بمليونية تذهب للسفارة الإثيوبية ترفع علم السودان وعلم الجارة إثيوبيا
> موكب شعاره حبشياااااااو
> وإثيوبيا عملت فينا جميل
> ورد الجميل صعب
> ولكن لامستحيل على الثوار
> وحبشيااااااو
> أيها الناس
> لا خير على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد قد وفا
> وبرضو
> لاخير في خل يجيئ متكلفا
> في زنقتنا وجدنا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي
> وين الخل الذي جاء متأخراً ومتكلفاً؟؟؟
> وبعد ده زاغ؟؟؟
> ياريت لو من زمان قبلنا برأس أفريقيا ولم نختر ذلك الذيل المتكلف
> وأسي الكورة في ملعبنا
> المهم
> أعجبني مسمى ساحة الحرية
> دايرين لينا ساحة للسلام
> وساحة للعدالة
> ويبقى عندنا ساحات شعبية تحمل شعار الثورة حرية سلام وعدالة
> وياسلام على الحرية
> الحشد الذي أتى أول أمس لساحة الحرية طائعاً مختاراً متكبداً مشاق الوصول عاشقاً للحدث
> يساوي مية ضعف العدد الذي كان يحشد في نفس الساحة نفاقاً ومدفوع الأجر ومرحلنو ومفطرنو ويساق كما الأغنام
> شفتوا الحاجة لمن تجي من القلب بتكون كيف!
> أيها الناس
> كردنة جا ؟؟؟
> يا ربي يكون مالو؟؟؟
> طيب جمال سالم جا؟؟؟
> يا ربي يكون مالو؟؟؟
> أمبومبو بجي؟؟
> يا ربي يجي لي شنووو؟؟؟
> غايتو شخصياً أتمنى عودة خط هيثرو وعودة كردنة
> على الرغم من أن أحدهم يرى عودة بشة أسهل من عودة هيثرو وكردنة
> لكن ما وراني ليه
> أيها الناس
> لاندري ماهو موقف المريخ من التسجيلات
> وأظن أن من تبقى من المجلس برضك لايدري
> ويقال إن أحد أعضاء المجلس قال الرشحهم إبراهومة كبار ونحنا في المجلس ما دايرين لاعبين كبار
> طيب الصغار وينهم يا سعادتك؟؟؟
> رصدتوا منو ورصدتوا كم قبل منو يا الفصيح؟؟؟
> ولابرضك تسجيلات بلوشي؟؟؟؟
> المهم
> مادبو لو استقال حايكفينا شر السؤال
> لكن الشافنا لعبنا أفريقياً براس حربة مولف ما كضب !!
> نعم.. ظرف البلد صعب
> لكن ظرف البلد ده ليهو شهور
> ومن اتخلع المخلوع، كان واضح أن اوكتاي باي باي ودعم الولاية جهد الأستاذ محمد الشيخ قد توقف
> ووقف مجلس بعد ود الشيخ في العقبة
> عقبة الكاش البقلل النقاش
> لذا كترت النقة بعد استقالة ود الشيخ ورفاقة
> كتر حديث من تبقى من المجلس تأكيداً للمثل السواي ما حداث
> واتحدثي
> أيها الناس
> ماتنسوا
> حبشيااااو
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> آها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> كان شفت يا والينا
> في السوق كلو زول لاعب صالح ورقو
> تتدخلوا يا والينا
> ولا نكشحها وندكها ونشرطها؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال ديل تجار ولا أولاد نيقا البكتلوا فيكم نهاراً جهاراً ديل
والي لقاء
سلك
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