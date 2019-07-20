حبشياااااااااو.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> الصديق وقت الضيق

> ولاخير على الدنيا

> اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد قد وفا

> يا قوم

> الضيق العشناهو في حراكنا الثوري ضيق عميق

> لأننا خرجنا ضد الضيق واليابا صديق العشعش فينا تلتين سنة

> وبعد تسجيل أول أهداف ثورتنا وهو خلع المخلوع

> دخلنا في ضيق الحفاظ على ثورتنا

> فكان الشد والجذب بين قوى الحرية والمجلس العسكري

> وكانت المديدة حرقتني حاضرة من سدنة المخلوع

> واشتد الخلاف وزاد الضيق

> وضاقت ولما استحكمت حلقاتها ضاقت تاني

> ضاقت تاني بفض الاعتصام بتلك الوحشية

> ضاقت لما بلغت الأرواح الحلاقيم

> وبلغت أرواح أشرف درجات الاستشهاد فنالت أعلي شهادة

> الاستشهاد لأجل الوطن

> الاستشهاد لأجل نجاح الثورة

> لأجل عيش كريم للآخرين

> لأجلك يا بلد

> وفي خضم هذا الضيق كان أحلى صديق يقارب بين وجهات النظر

> ويسعى صادقاً لتتوج الجهود وينهض السودان

> إثيوبيا الحبيية الصديقة الوفية

> بذلت أكثر مما تستطيع لأجل الاتفاق والخروج من النفق

> فكتب صديقي أكرم زكي أبياتاً يقول في مطلعها:

> إثيوبيا يا أخت بلادي يا شديدة

> أقصد يا صديقة

> وأكملت أنا الأبيات على ذات النهج، وسأنشرها قريباً

> أيها الناس

> إثيوبيا خرج شعبها يرفع راية سوداننا فرحاً بالتوقيع على الاتفاق السياسي

> يعني وقفت إثيوبيا كانت على المستويين الحكومي والشعبي

> ورد الجميل لإثيوبيا واجب على عاتقنا كلنا

> لذا أقترح أن يكون شكرنا وتقديرنا للجارة إثيوبيا بعد التوقيع على الاتفاق الدستوري بمليونية تذهب للسفارة الإثيوبية ترفع علم السودان وعلم الجارة إثيوبيا

> موكب شعاره حبشياااااااو

> وإثيوبيا عملت فينا جميل

> ورد الجميل صعب

> ولكن لامستحيل على الثوار

> وحبشيااااااو

> أيها الناس

> لا خير على الدنيا اذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد قد وفا

> وبرضو

> لاخير في خل يجيئ متكلفا

> في زنقتنا وجدنا إثيوبيا والاتحاد الأفريقي

> وين الخل الذي جاء متأخراً ومتكلفاً؟؟؟

> وبعد ده زاغ؟؟؟

> ياريت لو من زمان قبلنا برأس أفريقيا ولم نختر ذلك الذيل المتكلف

> وأسي الكورة في ملعبنا

> المهم

> أعجبني مسمى ساحة الحرية

> دايرين لينا ساحة للسلام

> وساحة للعدالة

> ويبقى عندنا ساحات شعبية تحمل شعار الثورة حرية سلام وعدالة

> وياسلام على الحرية

> الحشد الذي أتى أول أمس لساحة الحرية طائعاً مختاراً متكبداً مشاق الوصول عاشقاً للحدث

> يساوي مية ضعف العدد الذي كان يحشد في نفس الساحة نفاقاً ومدفوع الأجر ومرحلنو ومفطرنو ويساق كما الأغنام

> شفتوا الحاجة لمن تجي من القلب بتكون كيف!

> أيها الناس

> كردنة جا ؟؟؟

> يا ربي يكون مالو؟؟؟

> طيب جمال سالم جا؟؟؟

> يا ربي يكون مالو؟؟؟

> أمبومبو بجي؟؟

> يا ربي يجي لي شنووو؟؟؟

> غايتو شخصياً أتمنى عودة خط هيثرو وعودة كردنة

> على الرغم من أن أحدهم يرى عودة بشة أسهل من عودة هيثرو وكردنة

> لكن ما وراني ليه

> أيها الناس

> لاندري ماهو موقف المريخ من التسجيلات

> وأظن أن من تبقى من المجلس برضك لايدري

> ويقال إن أحد أعضاء المجلس قال الرشحهم إبراهومة كبار ونحنا في المجلس ما دايرين لاعبين كبار

> طيب الصغار وينهم يا سعادتك؟؟؟

> رصدتوا منو ورصدتوا كم قبل منو يا الفصيح؟؟؟

> ولابرضك تسجيلات بلوشي؟؟؟؟

> المهم

> مادبو لو استقال حايكفينا شر السؤال

> لكن الشافنا لعبنا أفريقياً براس حربة مولف ما كضب !!

> نعم.. ظرف البلد صعب

> لكن ظرف البلد ده ليهو شهور

> ومن اتخلع المخلوع، كان واضح أن اوكتاي باي باي ودعم الولاية جهد الأستاذ محمد الشيخ قد توقف

> ووقف مجلس بعد ود الشيخ في العقبة

> عقبة الكاش البقلل النقاش

> لذا كترت النقة بعد استقالة ود الشيخ ورفاقة

> كتر حديث من تبقى من المجلس تأكيداً للمثل السواي ما حداث

> واتحدثي

> أيها الناس

> ماتنسوا

> حبشيااااو

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> آها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> كان شفت يا والينا

> في السوق كلو زول لاعب صالح ورقو

> تتدخلوا يا والينا

> ولا نكشحها وندكها ونشرطها؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال ديل تجار ولا أولاد نيقا البكتلوا فيكم نهاراً جهاراً ديل

والي لقاء

سلك