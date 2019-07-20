واشنطن تسعى لإجبار مادورو على الرحيل و تتجاهل إرادة الشعب الفنزويلي

الخليج 365:

أكد اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين أمس عزم واشنطن على إجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الرحيل، وأن أي مفاوضات بين الفنزويليين يجب أن تركز على هذه النقطة.

وفي تعليقه على فرض الخزانة الأمريكية عقوبات أمس الجمعة على 4 مسؤولين كبار في الاستخبارات الفنزويلية، كتب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون عبر “تويتر” مساء الجمعة: “لن تهدأ الولايات المتحدة حتى يرحل مادورو المستبد، وتتوقف الجهات الفاسدة عن ارتكاب تجاوزات ضد الفنزويليين”، حد زعمه.

تزامنا مع ذلك، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين يجب أن تقوم على رحيل مادورو.

وردا على سؤال عن تقييمه آفاق المفاوضات، قال بومبيو أمس الجمعة في حديث صحفي من الأرجنتين، المحطة الأولى في جولته التي تشمل عددا من دول أمريكا اللاتينية: “أنا رجل أعيش على الأمل دائما، ففي نهاية الأمر لا يمكن أن تتناول المناقشات إلا نقطة واحدة، هي رحيل مادورو”.

Advertisements

وتجاهل بومبيو عقوبات بلاده والحصار الاقتصادي على فنزويلا زاعما أن حكم مادورو تسبب في انهيار الاقتصاد ومعاناة الشعب وحركة النزوح المتصاعدة من فنزويلا وقال: “هذا وضع غير مقبول، والسبب هو مادورو وحاشيته. عليهم مغادرة البلاد، وبعدها سنتمكن من إطلاق العمل على استعادة الديمقراطية في البلاد، وإجراء انتخابات حرة بطريقة تسمح باستعادة عظمة فنزويلا السابقة”.

وتبين تصريحات المسؤولين الأمريكيين عزم واشنطن على إفشال الحوار بين الحكومة والمعارضة وفرض حكومة تابعة لها في فنزويلا.

وتستضيف جزيرة باربادوس الكاريبية هذه الأيام جولة من المفاوضات بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بوساطة النرويج، بحثا عن سبل الخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الحالي.

وتتعرض فنزويلا منذ أشهر لتدخلات سافرة من الولايات المتحدة في محاولة لزعزعة استقرارها والتأثير والهيمنة على قرارها المستقل عبر دعم جهات معارضة يمينية مرتبطة بواشنطن.