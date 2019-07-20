وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تزعزع الأمن والاستقرار أينما حلت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن التواجد الأمريكي في أي مكان في العالم لم يؤد إلى تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن أمريكا تخلق حالة من زعزعة الأمن والاستقرار أينما حلّت.

ولدى وصوله اليوم السبت إلى كاراكاس صرح ظريف للمراسلين: أينما تدخلت أمريكا فإنها تخلق حالة من زعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف أنه “في الخليج والشرق الأوسط وكذلك في منطقة أمريكا اللاتينية، الولايات المتحدة بتواجدها زعزعت الاستقرار في هذه المناطق.

وتابع لا يوجد مكان في العلم أدى حضور أمريكا فيها إلى إرساء الاستقرار.

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وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا: كلما ذهبوا (الأمريكان) الى منطقة ما، زادت هناك الضغوط على الشعوب وانتشر التطرف والإرهاب.

وفي السياق ندد ظريف بالممارسات الاستفزازية لواشنطن وبعض حلفائها في المنطقة، موضحا أن الأعداء ربما سيبدؤون الحرب لكنهم لن يكون من يحدد نهايتها لذلك لا ينبغي العبث مع إيران.

وقال في تصريح للصحفيين يوم الخميس الماضي في نيويورك: إننا نقوم بالرد على الدوام وإن الدرس يتمثل بأن “لا تعبثوا مع إيران”.

يشار إلى أن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت مساء الجمعة في بيان: أن ناقلة النفط البريطانية stena impero” ” قد أوقفت من قبل القوة البحرية التابعة للحرس الثوري بطلب من منظمة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزكان أثناء اجتيازها مضيق هرمز بسبب انتهاكها القوانين الدولية.