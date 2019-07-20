نيلسون يوقّع للمريخ شاهد التفاصيل ..

التاريخ: 20-يوليو-2019
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صرح نادي المريخ أنّ لاعب هلال الأبيض السابق “نيلسون لازجيلا” قام بالإنضمام إلى صفوفه بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات رسميًا اليوم السبت .
وأكمل المريخ بيانات إدخال اللاعب في سيستم الإنتقالات الدولية بعد الحصول على مخالصة تامة مع هلال الأبيض.
ولعب المدير الفني للمريخ “إبراهيم حسين” دورًا كبيرًا في إنهاء تلك الصفقة بعد اتصالاتٍ مكثفة قام بها مع هلال الأبيض واللاعب كللّت بالنجاح .
وكان هلال الأبيض قد أنهى التعاقد مع نيسلون بالتراضي بعدما تنازل عن جميع مستحقاته المالية التي تقدّر بـ”20″ ألف دولار.
وتعّد صفقة نيسلون هي الأولى للمريخ في الانتدابات الصيفية الحالية بعد إكمال إجراءات “محمود أمبدة” وتصعيد “محمد كلاسيك” إلى الفريق الأول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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