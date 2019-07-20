قرار مرتقب بزيادة أجور الأطباء ومنسوبي القطاع الصحي بالبلاد

توقعت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية صدور قرار من المجلس العسكري بشأن زيادة الأجور والبدلات وتحسين جميع أوضاع العاملين بالقطاع الطبي والصحي بالبلاد.

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وكشف دكتور ياسر أحمد إبراهيم رئيس النقابة بحسب (smc) عن تشكيل لجنة مختصة من قبل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي لإنفاذ مطالب النقابة المتعلقة بتحسين أوضاع منسوبيها وحل المشكلات التي تواجة إستدامة الخدمة الطبية للمواطن، مبيناً أن اللجنة المشار إليها فرغت من مهامها ورفعت توصيتها للعسكري توطئة لانزالها واقعياً خلال الأيام المقبلة.

وأبان إبراهيم إن أبرز المطالب التي تم الإتفاق عليها زيادة الأجور والبدلات وفتح فرص التوظيف لكافة التخصصات الطبية والصحية، مؤكداً إهتمام المجلس بحل قضايا القطاع وتطوير الخدمة والتي إعتبرها من أهم أولوياته في المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)