انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا موقعي فيس بوك ويوتيوب مقطف فيديو للسلام الوطني السوداني . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) وجد الفيديو استحسان كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ,حيث قام الثوار السودانيين بترديد نشيد العلم في ساحة الحرية في موكب سمي بالعدالة اولا . Advertisements وأثار الفيديو مشاعر جميع المشاهدين حيث رفع الكثير من الاعلام السودانية و معها اعلام دولة الجزائر و اثيوبيا تعبيرا عن شكر الشعب السوداني لهم تقديرا لدعمهم الثورة السودانية والوقوف مع الشعب السوداني . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : شاهد فيديو لنشيد العلم السوداني في ساحة الحرية يجد إستحسان كل العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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