تورّط نافذين بالنظام السابق في بيع ممتلكات حكومية بلندن

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم ”السبت” عن تورّط مسؤولين سابقين في بيع عقارات وبيوت تمتلكها حكومة السودان في لندن. Advertisements وأشارت الصحيفة إلى أنّ لجنة حصر ومراقبة الشركات الحكومية طلبت من المراجع القومي مدّها بمعلوماتٍ كافية عن كيفية بيعها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها واستردادها. وقالت الصحيفة إنّ اللجنة تعكف على دراسة قانونية لإيجاد آلية لتنفيذ توصيات ومخرجات التقرير الذي أعدّته بشأن الشركة الحكومية بالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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