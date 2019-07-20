تورّط نافذين بالنظام السابق في بيع ممتلكات حكومية بلندن

التاريخ: 20-يوليو-2019
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كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم ”السبت” عن تورّط مسؤولين سابقين في بيع عقارات وبيوت تمتلكها حكومة السودان في لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ لجنة حصر ومراقبة الشركات الحكومية طلبت من المراجع القومي مدّها بمعلوماتٍ كافية عن كيفية بيعها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها واستردادها.
وقالت الصحيفة إنّ اللجنة تعكف على دراسة قانونية لإيجاد آلية لتنفيذ توصيات ومخرجات التقرير الذي أعدّته بشأن الشركة الحكومية بالتشاور مع المجلس العسكري الانتقالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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