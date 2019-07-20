بالفيديو : ذو النون يوضح تفاصيل التقاءه بحميدتي ويقول (في ناس ما دايرين الكلام يصل كامل للناس).. استمع للأسئلة التي طرحها على حميدتي

أنتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع فيس بوك للناشط السياسي عثمان ذو النون وهو يتحدث فيه عن حقيقة لقاءه بقائد قوات الدعم السريع نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) .

ووجد الفيديو رواجاً واسعاً حيث قام مجموعة من الشباب بإيقاف الناشط ذو النون في أحد الشوارع وطلبو منه الإجابة على بعض الأسئله في فيديو لايف لتوضيح الحقائق للناس و إعطاءهم الإذن بالتصوير .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قام ذو النون بتوضيح ما حدث عند لقاءه بحميدتي وما الدافع من جلوسه معه حيث قال : ( أنا ما بعت زول ) وأنه حين عاد إلى السودان استقبل مكالمة من مدير مكتب حميدتي يطلب فيها مقابلته وكان ذلك قبل فض الاعتصام .

وكان الناشط عثمان ذو النون قد اتهم بأنه باع الثورة وانحاز للمجلس العسكري وأنه (شق الصف) .

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)