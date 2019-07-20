حزب إسلامي يؤيد إتفاق العسكري والتغيير

أعلن رئيس حزب الطريق الإسلامي د. حسب الرسول أحمد الشيخ ود بدر تأييده ودعمه للإتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ودعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الإنتقالية وإيقاف معاناة الناس خاصة في ظل الجشع الذي يمارسه ضعاف النفوس في زيادة الأسعار والمغالاة وتعريفة المواصلات مشيرا الى ان الثورة لم تندلع إلا بسببها.

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وشدد حسب الرسول في تصريح بحسب (سونا) على ضرورة أن يشمل الاتفاق جميع الأطراف السودانية وأن لايقصي أحدا الأ من ثبتت عليه تهمة فساد وأن لا يكون المشاركة في الحكومة السابقة سببا للإقصاء لجهة أن الجميع شاركوا فيها، كما شدد على أهمية إدخال الجبهة الثورية في الإتفاق من أجل إيقاف الحرب وتحقيق السلام وأكد أن تحقيق السلام هو الركيزة الأساسية للاتفاق وتعافي الاقتصاد السوداني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والتي أكد أنها تنعكس على حياة الناس.

وقال حسب الرسول إن الثورة لا تحقق أهدافها إلا بتوحيد كلمة السودانيين جميعا وثمن دور المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير كشركاء في إنجاح الثورة وطالبهما بإكمال صنيعهما بإعلاء روح الوطنية حتى يعبروا بالسودان إلى بر الأمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)