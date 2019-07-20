مقتل خمسة في حادث سيارة بجاوة الغربية في اندونيسيا

قالت الشرطة اليوم السبت إن خمسة أشخاص قتلوا بعد تصادم حافلة صغيرة وسيارة بيك آب على طريق حصيلة في مقاطعة جاوة الغربية باندونيسيا.

ووقع الحادث فى الساعة 23:00 مساء.

كما قال قائد شرطة منطقة ماجالينجكا ماريونو في جاكرتا يوم الجمعة على طريق حصيلة شيكوبو-باليمانان.

وقال إن سائق الشاحنة الصغيرة فقد السيطرة على السيارة التي عبرت الخط المعاكس واصطدمت بالشاحنة الصغيرة.

ونقلت وكالة انتارا للانباء عن ماريونو قوله في مقاطعة جاوة الغربية "من المتوقع أن يكون سائق السيارة الصغيرة نائما بحيث عبرت سيارته في حارة الطريق المعاكسة."

وبعد التصادم، اشتعلت النيران في سيارتين، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على متنها.