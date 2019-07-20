ويمكن لطائرة الشحن Boeing 737-300 السفر لمسافة تصل إلى 5،250 كم.
كما قال وزير تطوير الطرق والمواصلات في منغوليا بيامباسورين إنخ أمغالان "أعتقد أن حدث اليوم قد فتح صفحة جديدة في تاريخ قطاع الطيران في منغوليا".
وصرح تشولونخوهو توجميد المدير التنفيذى الرئيسى لشركة الخطوط الجوية المنغولية لشينخوا بقوله "ان نقل البضائع الجوية يلعب دورا هاما فى التنمية الاقتصادية لأى دولة."
في عام 2018، تم نقل ما مجموعه 5339 طنًا من البضائع عن طريق الجو، بزيادة 6 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط أول طائرة شحن منغوليا من طراز "بوينج" في مطار جنكيز خان الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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