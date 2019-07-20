الخارجية الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير التدخل الصيني في بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الخارجية الامريكية اليوم السبت إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن تدخل الصين في أنشطة النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي بما في ذلك أنشطة التنقيب والانتاج الطويلة في فيتنام.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الإجراءات الاستفزازية المتكررة للصين التي تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج في دول أخرى مطالبة تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمفتوحة في الهند والمحيط الهادئ".

واتهمت فيتنام يوم الجمعة سفينة مسح النفط الصينية ومرافقيها بانتهاك سيادتها وطالبت الصين بنقل السفن من المياه الفيتنامية.