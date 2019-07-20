وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "الإجراءات الاستفزازية المتكررة للصين التي تهدف إلى تطوير النفط والغاز في الخارج في دول أخرى مطالبة تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمفتوحة في الهند والمحيط الهادئ".
واتهمت فيتنام يوم الجمعة سفينة مسح النفط الصينية ومرافقيها بانتهاك سيادتها وطالبت الصين بنقل السفن من المياه الفيتنامية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير التدخل الصيني في بحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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