السعودية: طاقم السفينة الإيرانية أرسل إلى عُمان

قالت السعودية اليوم السبت إنها أرسلت أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية كان قد تم إجلاؤه من قبل لأسباب طبية من سفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني إلى عمان.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن المواطن الإيراني أرسل إلى عمان بناء على طلب طهران بعد تلقي العلاج الطبي اللازم في السعودية.

وقالت المملكة العربية السعودية في يونيو: "أنها أجلت أحد أفراد طاقمها لأسباب طبية من سفينة إيرانية "مشتبه بها" شمال غرب الحديدة بعد أن تلقت الرياض طلبًا للمساعدة من طهران".

