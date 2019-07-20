ومن 30 يونيو إلى 6 يوليو وحده، قالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 5،744 حالة إصابة بحمى الضنك، أو ارتفاع بنسبة 22 بالمائة عن 4770 حالة العام الماضي.
كما تعتبر المنطقة الأكثر تضررًا هي منطقة فيساياس الغربية، التي لديها أكبر عدد من حالات حمى الضنك المبلغ عنها حتى الآن من هذا العام حيث بلغ 15،826 حالة، تليها كالابارزون بـ7.780 حالة، وسوكسارجين بـ 9،572 حالة، وشمال مينداناو بـ 9354 حالة، وفيسايا الوسطى بـ 9259 حالة.
وفي يوم الاثنين، أعلنت الحكومة حالة تأهب وطني حمى الضنك وسط تصاعد الحالات المبلغ عنها من المرض الذي ينقله البعوض.
كما تم إصدار تنبيه حمى الضنك الوطني لحث المكاتب الصحية الإقليمية على تكثيف مراقبة حمى الضنك، وإدارة الحالات والاستجابة لتفشي المرض في مرافق ومستشفيات الصحة الأولية، وكذلك من خلال حملات التثقيف الصحي المجتمعية والمدرسية، وحملات التنظيف، وأنشطة المراقبة، التحقيقات في الحالات، ومكافحة ناقلات الأمراض، والدعم اللوجستي لمكافحة حمى الضنك مثل المبيدات الحشرية، واختبارات التشخيص السريع، والطب.
وتقوم الحكومة بحملة إعلامية عامة على مستوى البلاد لاتباع ما تسميه "طريقة 4-S" التي تعني "البحث عن" مواقع تربية البعوض وتدميرها، واستخدام "إجراءات الحماية الذاتية" مثل ارتداء السراويل وأكمام طويلة القمصان، والاستخدام اليومي لطارد البعوض، "البحث عن استشارة مبكرة" و"دعم تعفير أو رش" في المناطق التي يتم فيها تسجيل زيادة في الحالات لمدة أسبوعين متتاليين للحيلولة دون اندلاع وشيك.
كما لوحظ أن حالات حمى الضنك في الفلبين بلغت ذروتها كل ثلاث إلى أربع سنوات. حدثت الذروة الأخيرة في عام 2016.
وبالنظر إلى هذا النمط، تتوقع وزارة الصحة زيادة في عدد الحالات هذا العام.
كما تعتبر حمى الضنك مرض فيروسي ليس له لقاح معروف أو مضاد حيوي محدد. تساعد المراقبة الفعالة في الحد من الحالات والوفيات إذا تم تحديد المناطق التي تتجمع فيها الحالات مبكرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في الفلبين إلى ما يقرب من 116000 و491 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.