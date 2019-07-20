تعرف على تفاصيل العملية النوعية لقوات التحالف العربي باليمن (فيديو)

قال محمد المغاربي، مراسل قناة الغد الإخبارية من الحُديدة، إن هناك عمليات نوعية ركز عليها طيران التحالف العربي بالعاصمة اليمنية صنعاء، لافتًا إلى أن الناطق باسم قوات التحالف العربي إن العمليات العسكرية هدفت إلى شل حركة مليشيا الحوثي في اليمن.
وأضاف المغاربي، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن العمليات الجوية استهدفت ضرب الصواريخ الجوية التي تهدد الأمن الدولي وحياة المواطنين، موضحًا أن الأمور الأن تسير تجاه المسار العسكري بصنعاء.
وأشار مراسل قناة الغد بالحديدة إلى أن القوات العسكرية باليمن بصدد معركة على مشارف صنعاء مع مليشيا الحوثي.
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