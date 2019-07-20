غرامة كبيرة في طريقها لـ"جوجل".. والسبب!

انهت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تسوية مع شركة جوجل، وهذا بعد معلومات تم معرفتها بأن يوتيوب كان ينتهك قوانين خصوصية الأطفال، وجاء هذا وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

وكان يوتيوب يجمع بيانات الأطفال أقل من عمر 13 عاما، وذلك عبر تطبيق youtube kids وهو انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الأنترنت.

وستكون الغرامة على الأرجح في حدود ملايين الدولارات، لكنه لم يحدد القيمة الدقيقة للغرامة، ويشير التقرير إلى أن الأعضاء الجمهوريين الثلاثة في لجنة التجارة الفيدرالية يؤيدون التسوية بينما يعارضها الديمقراطيون.

ولم تعلق "جوجل" على أمر الغرامة، ونظرا لأن تحقيقات لجنة التجارة الفيدرالية مع جوجل كانت من يونيو، فتدرس جوجل إجراء تغييرات جوهرية فى نظام الفيديو الخاص بها لحماية الأطفال بما فى ذلك نقل جميع محتوى الأطفال إلى يوتيوب كيدز، وقد صرحت بذلك من قبل لموقع "بلومبرج".