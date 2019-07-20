القوات العراقية تشن عملية مناهضة لداعش شمال بغداد

أعلن الجيش العراقي إن قواته تتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات شبه العسكرية لتطهير فلول تنظيم الدولة الإسلامية شمال بغداد والمناطق المحيطة بها.

العملية التي بدأت اليوم السبت هي المرحلة الثانية من العملية التي يطلق عليها "إرادة النصر". وقال الجيش إن المنطقة الجديدة المستهدفة تقع شمال محافظات بغداد وديالى وصلاح الدين والأنبار.

بدأت المرحلة الأولى منذ أسبوعين، واستهدفت المنطقة على طول الحدود مع سوريا.

على الرغم من إعلان العراق النصر ضد داعش في يوليو 2017، فقد تحول المتطرفون إلى تمرد واستمروا في تنفيذ هجمات قاتلة في البلاد.

و اوضح الجيش ان القوات العراقية وقوات التعبئة الشعبية المدعومة من إيران والشرطة الفيدرالية وغيرها يشاركون في العملية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والعراق.