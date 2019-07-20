أمين الفتوى يكشف عن طريقة لدفع الأطفال الصلاة

ورد لدار الافتاء المصرية سؤالًا مفاداه "ابني الذي يبلغ من العمر 18 عامًا يكذب أحيانا ويقول انه صلى عندما اسأله وأنا متأكد انه لم يصل فماذا افعل معه؟"، وجاء الرد عليه كالتالي:

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن هذا سوء ظن من السائل وينبغي عليه إذا قال له ابنه أنه صلى ألا يكذبه، لأن الحال سيصل به بأن يقول "ماصلتش ولن أصلي.. فإذا قال لك أنه صلى فصدقه".

وينصح الورداني السائل، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، الوالد بأن يتحدث مع ولده عن جمال الصلاة وحلاوتها وأنها بركة اليوم، فيتعلق قلبه بها، وحينئذ حين يقول له بعدها صل يرغب في أن يذوق حلاوة الصلاة. فتكذيبه ليس من حق الأب هنا، لأنه ليس على يقين بأنه لم يصل، فربما يكون قد صلى في دقيقتين ولم ينتبه له، يقول الورداني، "قد تكون الصلاة هذه فيها عدة مشكلات، لكنه لم يكذب حين قال لك انه صلى فليس لك الحق في ان تكذبه".