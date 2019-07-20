لهذا السبب.. مرسيدس تعتزم وقف إنتاج شاحنتها x-class

تعتزم شركة مرسيدس بينز وقف إنتاج شاحنتها النصف النقل من طراز إكس-كلاس، لخفض التكاليف في ظل تراجع الأرباح.
وأطلقت شركة مرسيدس هذا الطراز في عام 2017 بهدف منح فرع المركبات التجارية المزيد من القدرة على صعيد تنويع المبيعات بدخول قطاع شاحنات نصف النقل متوسطة الحجم الذي يشهد طفرة عالمية.
ولم تقم مرسيدس ببيع سوى 16700 وحدة من إكس كلاس في أوروبا وأستراليا وجنوب أفريقيا العام الماضي.
وجرى استبعاد الولايات المتحدة من السوق حيث يتركز الطلب هناك بشكل رئيسي على الشاحنات كبيرة الحجم.
ومنذ بداية طرحها لم تستطع الشاحنة إكس كلاس الوفاء بالتوقعات إذا أن سعرها يبدأ بـ 37 294 يورو في ألمانيا أى ما يعادل (5مليون 880 ألف جنيه)، وهو سعر مرتفع للغاية. كما أن المنافسة تتسم بالشراسة في هذا القطاع الذي تنافس فيه أيضا أماروك من إنتاح فولكسفاجن وفورد رانجر.
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