تعتزم شركة شيفورلية لطرح سيارتها الرياضية الشهيرة كورفيت 2020، والتي حملت اسم C8-STINGRAY المزودة بمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 6.2 لتر، بقوة 495 حصان، 640 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
ويرتبط هذا المحرك الرياضي بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 8 نقلات، وتتمكن كورفيت الجديدة من الانطلاق من الثبات حتي 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 3 ثوان .
وقامت الشركة الأمريكية بوضع محرك كورفيت 2020 في منتصف السيارة ثنائية المقاعد المعززة بنظام الدفع الخلفي للعجلات.
ومن المتوقع أن تباع السيارة الرياضية بسعر لا يقل عن 60.000 دولار (أي ما يعادل 997.000 جنيه مصري تقريباً)
كانت هذه تفاصيل خبر مواصفات نسخة شيفورلية كورفيت الرياضية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.