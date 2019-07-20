تعرف على عدد مشاهدات "إنساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد

حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من 13,236,986 مشاهدة وذلك بعد 48 ساعة فقط من طرحه بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد. أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

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