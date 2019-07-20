جيش فرنسا يتحول إلى كتاب خيال علمي للتنبؤ بالتهديدات المستقبلية

يقوم الجيش الفرنسي بإنشاء "فريق أحمر" من كتاب الخيال العلمي لمساعدة الاستراتيجيين العسكريين على توقع التهديدات المستقبلية للأمن القومي.

وقال تقرير جديد صادر عن وكالة الدفاع الفرنسية للابتكار إن "الفريق الأحمر"، الذي يضم فقط أربعة أو خمسة من أصحاب الرؤية، سيحاول تخيل "سيناريوهات الاضطراب" التي قد لا يفكر بها الاستراتيجيون العسكريون.

كما سيحاول الفريق التنبؤ بكيفية استخدام المنظمات الإرهابية أو الدول الأجنبية للتكنولوجيا المتقدمة من خلال لعب الأدوار وغيرها من التقنيات.

ووفقًا للتقرير، ستبقى التتابع المحتمل للأحداث التي توصلوا إليها سريًا لأنها قد تكون حاسمة في محاربة "الأغراض الخبيثة".

وصرح برونو ترتريس، نائب مدير المؤسسة الفرنسية للبحوث الإستراتيجية، لصحيفة التليجراف أن دور "الفريق الأحمر" سيكون التفكير بشكل خلاق أكثر من كبار القادة العسكريين والتحدي "لأي شكوك قد تكون لدينا وافتراضات حول المستقبل الخارجي الإجراءات البيروقراطية المعتادة. "

وقال وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي إن البلاد "تملك كل الفرص في هذا السباق" من الابتكار العسكري.