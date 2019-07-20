الملك سلمان يوافق على استقبال السعودية لقوات أمريكية

الخليج 365:

وافق العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبد العزيز” على استقبال قوات أمريكية، وذلك في ظل التوتر في منطقة الخليج جراء العقوبات الأمريكية على إيران.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية أنه “انطلاقا من التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، فقد صدرت موافقة العاهل السعودي القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة، على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها”.

وأوردت قناة “سي إن إن” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالبنتاغون، الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تستعد لإرسال مئات الجنود إلى السعودية قريبا، رغم التوتر المتصاعد مع إيران.

وذكرت القناة، أن “نحو 500 جندي أمريكي سيتوجهون إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية الواقعة شرق الرياض”.

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وأعلنت إدارة “ترامب” في يونيو/حزيران الماضي، أنها سترسل ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط بسبب الوضع المتوتر مع إيران.

وأعلن البنتاغون في حينها، أن العملية تأتي لتعزيز انتشار قواته في الشرق الأوسط، وأنه سيتم نشر نظام الدفاع الجوي “باتريوت”، و”طائرات استطلاع مأهولة وغير مأهولة” بالإضافة إلى طائرات مقاتلة.

وتتزامن الموافقة الملكية مع تزايد حدة التوتر في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي كان آخرها احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية.