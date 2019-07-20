بيانات رسمية: صادرات السعودية النفطية تسجل أدنى مستوى في مايو

الخليج 365:

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات السعودية من النفط الخام هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 إذ بلغت 6.94 مليون برميل يوميا بانخفاض يزيد قليلا على 3% عن الشهر السابق.

وتراجعت الصادرات حوالي 240 ألف برميل يوميا من 7.18 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.

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وانخفض إنتاج النفط السعودي 137 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 9.67 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات في حين هبط الطلب على المنتجات النفطية 420 ألف برميل يوميا على أساس سنوي إلى 2.09 مليون برميل يوميا.

وأبقى أكبر مصدر للنفط في العالم على إنتاجه من الخام دون المستوى المستهدف البالغ 10.3 مليون برميل يوميا المحدد بموجب اتفاق عالمي تقوده “أوبك” لخفض إنتاج الخام بهدف تقليص المخزونات ودعم الأسعار.

وأرقام التصدير الشهرية قدمتها السعودية وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي نشرتها على موقعها الإلكتروني.