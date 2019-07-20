عقبات كبرى تهدد باخذ البلد الى المجهول

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

استبشر الكثيرون بالتوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى اعلان الحرية والتغيير وتمنوا ان تسهم الخطوة في الخروج بالبلد من ازمتها الراهنة وتخطي مرحلة عنق الزجاجة التي يتسابق الجميع علي مغادرتها حتى تنعم البلد بالامان والاستقرار .

الجميع انتظروا ان ياتي الاتفاق شاملا (على الاقل تؤيده مكونات قوى اعلان الحرية والتغيير ) لكن الحركات المسلحة – وهي فصائل هامة لايمكن.تجاوزها ولا انجاز سلام من دونها – قالت وبالفم المليان انها ليست مع هذا الاتفاق ، وقد توافقت هذه الحركات حول تحفظها على الاتفاق ، واذا استثنينا حركة مناوي باعتبارها الاقرب من رصيفاتها فان حركة تحرير السودان – عبد الواحد – وحركة العدل والمساواة – خليل – والحركة الشعبية – عقار – قد تحفظوا على الاتفاق ، ومن المعروف ان لهذه الحركات ثقلا سياسيا وعسكريا وتمتلك تأثيرا على الارض مما يجعل تجاوزها امرا غير ممكن لذا طار الى اديس ابابا الجمعة السيد الصادق المهدي والسيد عمر الدقير ليلحقا بوفد الحرية والتغيير المتواجد اصلا هناك للتواصل مع الحركات المسلحة واقناعها بضرورة الانضمام لاتفاق السلام حتي لا تتعقد الأوضاع اكثر ويزداد المأزق الذي تمر به البلد.

من جهة اخرى أعلنت الجبهة الثورية أنها ليست طرفاً في الاتفاق المُوقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وشددت على أن الاتفاق لا يمثلها ولا يُمثل كل قوى التغيير، ونوهت إلى أنه لديها تحفظات على شكل الاعلان السياسي ومضمونه، ووصفته بأنه ركز على تقاسم السلطة وتجاهل أطراف وموضوعات مهمة.

وأوضحت الثورية في بيان ممهور بتوقيع مني أركو مناوي، ومالك عقار أنها شرعت في تكوين جسم قيادي فاعل في نداء السودان يُشارك بفاعلية ضمن قوى الحرية والتغير بفاعلية في مراحل التفاوض والتوقيع وتكوين السلطة الانتقالية القادمة وإدراج قضايا الحرب والسلام كحزمة متكاملة ضمن قضايا الانتقال . وقال البيان: “لكننا فوجئنا في الجبهة الثورية بأن كل تلك المجهودات قد ضُرب بها عرض الحائط كما هو الحال في كل تجارب السودان منذ العام 1956”.

انها عقبات كبرى تعترض طريق الاتفاق وتهدد بنسفه لاسمح الله ونتمني ان يلتفت لها الجميع حتي لاتذهب البلد للمجهول .