المغامرون الستة ومزمل قطع لحمنا.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× كتب الأخ الشقيق دكتور مزمل بالأمس تعقيبا عنيفا على ما كتبته عن ظلم مجلس المريخ بكل مسمياته منذ الانتخابات التي تزعمها سودكال ولم يمارس عمله بسبب قيود السجن، ثم أتى مجلس التوافق غير المتوافق، ثم غادر معظم العناصر وبقي ستة فقط يغامرون ليسيرون الأمور.

× الرأي عندي لا فرق البتة بين ما ذهب إليه أخي وشقيقي دكتور مزمل، وبين ما أكدته فيما كتبت.

× قلت أن المجلس مبشتن والمريخ مجهجه، ويحتاج للدعم والسند، ولكن رأي الذي يخالف الأخ الشقيق يتمثل فقط في أني أريد الخروج الآمن للنادي، وأن تتراضى الصفوة وتعمل على انتاج مجلسا قادرا مقتدرا يسوق النادي الكبير لمنصات التتويج.

×صحيح قلت أن الفريق لا يحتاج للاعب محلي،وهذا لا يعني أن الفريق يحتاج لدعم في خط الهجوم وكذلك الطرف اليمين، ولكن أصر على أن الموجود بالساحة غير مغر ولا يعطي الإضاقة قط يادكتور مزمل، لأجل ذلك أطالب إبراهومة ومجلسه أن يجتهدون في إحضار لاعبين أو لاعبا واحدا نافعا أجنبيا في خط الهجوم، وهذ ما ذهبيت إليه في أن المريخ لا يحتاج لاعبا محليا، لأن من هم فيه أعلى من لاعبي الأندية الأخرى.

× بمعنى أن النعسان وشلش أفضل من لاعبي زعيط ومعيط، وهذا ما أردته بالضبط يا دكتور مزمل، ولا أريد أن ينجر المجلس خلف السماسرة وأقرباء اللاعبين، ليورطوا النادي المثقل بالديون أصلا.

× وأني أرى أنه من الأوفق للنادي وشعبه أن يتراضى الكافة ويعملون لقيام الجمعية العمومية، حتى يسترد النادي الكبير عافيته وصحته، وينثر الإبداع كما كان قبلا، ولن يتم هذا بالتمني أبدا أبدا.

× لا اختلف معك أخي وشقيقي دكتور مزمل في أن المريخ يحتاج لمجلس قادر ومقتدر، وهذا ماكتبته ، وأن الذين يتولونه اليوم لا حول لهم ولا قوة،لمطلوبات النادي العديدة، ولكن من حقهم علينا أن نقول شكرا ومعكم نتفاكر في كيفية الخروج بالنادي للأفضل المنشود بكل تأكيد ويقين.

× أرفض بقوة مبدأ اللجوء لتعين لجنة تسيير لأن هذه اللجان أذاقت المريخ كل صنوف الأذى الجسيم والضرر البليغ.

× لم تنج أية لجنة تسيير سوى تلك اللجنة الاولى في العام 2003م، بقيادة والي الجمال.

× معظم لجان التسيير بما فيها تلك التي ضمت والي الجمال، كانت نهايتها الاستقالات وترك النادي واقفا وانفضوا من حوله.

× وبخاصة في هذا الوضع المائل ، وأنه لا توجد جكومة فليس من المقبول ولا المعقول اللجوء للتعين، وكل الذين يطلب منهم العمل في لجان التسيير يضعون دعم الدولة المالي شرطا لتواجدهم بالمجلس المعين، فمتى ما انقطع توقف العضو.

× خلاصة القول هو، أن رد الأخ الشقيق مزمل يسعدني جدا، ويجعلني أجود ما أكتب وأدقق، فإن صادف هواي هواه حمدت الله، وإن خالف فلا يزيد ذلك بينا غير التدبر والمراجعة ما في ذلك شك او جدال.

ذهبيــــــــــــــــات

× أعجب لتعجب أخي وشقيقي دكتور مزمل، من أن من يقودون المريخ ستة فقط بعد هروب من كان معهم.

× أنت يا دكتور دحين من يقودون السودان طولا وعرضا ما هم ستة، بعد طرد من كان معهم؟

× معظم السلبيات التي ذكرها أخي دكتور مزمل موجودة في إدارات المؤساات العامة ببلادنا بلا فرز.

× مجلس الهلال منذ كم سنة ابتعد أمينه العام ونائب الرئيس وأخيرا الرئيس ذاته.، وعدد كبير من الأعضاء لا حس لاخبر.

× كل مجالس الإدارات بالسودان عاليها وواطيها، ينشط فيها فقط اثنين أو ثلاثة.

× كل هذا لا يبرر وجود مجلس المريخ بهذه الوضعية المائلة، ولكن نعدله بطريقة تأتي بمجلس سليما معافى بإذن الله تعالى.

× عندنا هناك في الشمالية إن تعرضلك من يحبك وقام بنبيشتك ولومك بقسوة، يقال له فلان اكل لحم فلان.

× وأن قابلك أحدهم ولامك شديد، تأتي براك للناس وتقول لهم فلان الليلة أكل لحمي.

× فأمس بعد ما طالعت مقال مزمل، قلت لهم والله مزمل الليلة أكل لحمي.

× النعسان وشلش أقصر من قامة المريخ ولكنهما أفضل من غيرهم في الأندية الهامش.

× أي لاعب من الدوري المحلي قطعا لن يسد ثغرة مفتوحة.

× المريخ يحتاج لاعب أجنبي مهاجم بمواصفات إيداهور الراحل الراجل.

× قلت لي يامزمل الستة الباقين في المريخ مغامرين ليس إلا، طيب ما البلاد تعيش زمن المغامرات.

الذهبيـــــــــة الأخيـــرة

× وعبر الذهبية الأخيره لهذا الصباح أقول لمزمل، التراضي الرياضي غيره مافي.