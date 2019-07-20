اتجاه لمحاكمة قادة عسكريين تورطوا في فض الاعتصام

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام قيادة الجيش في الخرطوم، موضحاً أن بعض القادة العسكريين متورطون في الأمر، وأن السلطات تحقق معهم تمهيداً لتقديمهم إلى المحاكمة.

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وأكد البرهان بحسب (بي. بي. سي) أن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وأنه ستتم محاكمته داخل البلاد لأن القضاء مؤهل وقادر على ذلك. ويواجه البشير، الذي أطاح به الجيش في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الذي دام (30) عاماً، تهماً عدة في السودان، من بينها الاتهام بـحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحريض على قتل المتظاهرين.

كما أنه يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها قبل أكثر من عشر سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وتوقع البرهان في مقابلته مع (بي. بي. سي) أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري، وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)