التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : حوادث 16 مشاهدة Advertisements تحركت الجدة أمنية بشارة من منزلها بجوار شارع الإنقاذ ببحري لشراء رغيف لأبنائها وعند عبورها لشارع الأسفلت دهسها سائق دراجة بخارية مما أدى لأصابتها بكسور في رجليها وفور إبلاغ شرطة مرور بحري تحرك أفرادها وبمساعدة أصحاب العربات المارة تم نقل الحبوبة المصابة بأورنيك 8 لمستشفى بحري وحدة الإصابات والطواريء حيث قام الأطباء بعملهم الإنساني نحو جدتهم المصابة ومنها تم نقلها لقسم جراحة العظام بمستشفى بحري لتلقي العلاج من الإصابة التي ألمت بها، فيما تم تدوين بلاغ ضد سائق الدراجة البخارية بحسب صحيفة الدار، وأودع بالحراسة بقسم شرطة مرور بحري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسنة تدخل المستشفى بكسور في رجليها بسبب رغيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.