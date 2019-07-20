التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : حوادث 19 مشاهدة ألقت شرطة مكافحة المخدرات فرعية أم درمان القبض على سائق ركشة ضبط بداخلها عدد عشرة قطع من الحشيش. Advertisements وبالعودة للتفاصيل نجد أنه توفرت معلومة لدى شرطة المكافحة بوجود المعروضات داخل الركشة وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات تمت مطاردة الركشة والقبض على اثنين من المتهمين وضبطت المعروضات ومن ثم اتخذت الإجراءات القانونية ودون بلاغ في مواجهة المتهمين بحسب صحيفة الدار، وحول الملف بواسطة النيابة للمحكمة ووضع أمام القاضي جامع على وحددت جلسة لمحاكمة المتهمين والفصل في القضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سائق ركشة عثر بداخلها 30 قطعة حشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.