القبض على سائق ركشة عثر بداخلها 30 قطعة حشيش

التاريخ: 20-يوليو-2019
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ألقت شرطة مكافحة المخدرات فرعية أم درمان القبض على سائق ركشة ضبط بداخلها عدد عشرة قطع من الحشيش.
وبالعودة للتفاصيل نجد أنه توفرت معلومة لدى شرطة المكافحة بوجود المعروضات داخل الركشة وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات تمت مطاردة الركشة والقبض على اثنين من المتهمين وضبطت المعروضات ومن ثم اتخذت الإجراءات القانونية ودون بلاغ في مواجهة المتهمين بحسب صحيفة الدار، وحول الملف بواسطة النيابة للمحكمة ووضع أمام القاضي جامع على وحددت جلسة لمحاكمة المتهمين والفصل في القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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