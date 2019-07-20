مفرمة تغضب من صاحبها وتبتر أصابعه الثلاثة

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : حوادث 15 مشاهدة Advertisements في منطقة عديلة حينما كان المواطن علي سليمان يعمل في محله في فرم محصول الكبكبي بمفرمته الخاصة داخل دكانه وفي أثناء عمله بالمفرمة دخلت أصابعه الثلاثة داخل المفرمة مما أدى لبترها في لحظتها قام أصحاب المحلات بنقله لإحدى المستشفيات بالولاية، ومنها تم نقله لمستشفى بحري وحدة الإصابات والطوارئ، ومن ثم إلى قسم جراحة العظام تحت إشراف كبار اختصاصي جراحة العظام بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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