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مغترب يحرر بلاغاً في مواجهة موظف بص سفري بخيانة أمانة

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التاريخ: 20-يوليو-2019

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مغترب يحرر بلاغاً في مواجهة موظف بص سفري بخيانة أمانة

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حرر مغترب بلاغاً بخيانة الأمانة في مواجهة موظف ببص سفري بالسوق المركزي في عدد (6) هواتف ذكية كانت بداخل إحدى الحقائب بعد قدومه بواسطة المطار وتوج إلى موقف البصات ليتمكن من السفر لمنطقته بالولاية الشمالية بعد أن قام بحجز تذاكر ووضع أغراضه داخل البص وعند صعوده إليه تفاجأ بإحدى الحقائب مفتوحة وبتفقدها لم يجد الهواتف موضوع البلاغ عندها وجه سؤلاً للموظف الذي أنكر عدم معرفته بمن عبث بأغراضه، عليه دون البلاغ بقسم شرطة الصافية بحسب صحيفة الدار، ليتم القبض على المتهم وإخضاعه للتحريات التي بموجبها وجهت النيابة اتهاماً ومن ثم أحيل الملف للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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