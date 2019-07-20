العثور على جثة متحللة بمزارع الحلفايا

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : حوادث 77 مشاهدة ابلغ جندي تابع للقوات المسلحة يقيم الحلفايا أفاد في بلاغه بعثوره على جثة لشخص مجهول الهوية وذلك بمزارع الحلفايا غرب شارع مور لتقوم الشرطة بتدوين تحت المادة 51 إجراءات واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة. Advertisements وبمعاينة الجثة اتضح إنها متحللة وغير واضحة المعالم بحسب صحيفة الدار، ليتم تحويلها إلى مشرحة أم درمان حتى يتمكن الطبيب الشرعي من معرفة أسباب وتاريخ الوفاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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