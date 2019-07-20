التاريخ: 20-يوليو-2019
77 مشاهدة
ابلغ جندي تابع للقوات المسلحة يقيم الحلفايا أفاد في بلاغه بعثوره على جثة لشخص مجهول الهوية وذلك بمزارع الحلفايا غرب شارع مور لتقوم الشرطة بتدوين تحت المادة 51 إجراءات واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.
وبمعاينة الجثة اتضح إنها متحللة وغير واضحة المعالم بحسب صحيفة الدار، ليتم تحويلها إلى مشرحة أم درمان حتى يتمكن الطبيب الشرعي من معرفة أسباب وتاريخ الوفاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة متحللة بمزارع الحلفايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.