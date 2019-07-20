صيدلانية ترفض إعطاء دواء مهديء للأعصاب

التاريخ: 20-يوليو-2019 فى : حوادث 159 مشاهدة Advertisements أبلغت صيدلانية شرطة الدروشاب بموجب عريضة أفادت في بلاغها بأن احد المتهمين قام بإرهابها واتلف لها آلة حاسبة وسبب الإزعاج والإخلال بالسلامة ومن خلال التحري اتضح أن المتهم حضر للصيدلية وطلب دواء مهديء للعصاب وطلبت منه روشتة ولم تكن معه فرفضت أعطاءه لدواء فقام بضرب (التربيزة) مما أدى لتجمهر المواطنين وبتدخل شقيق الصيدلانية أفاد المتهم بحسب صحيفة الدار، بانه يتبع لإحدى الجهات النظامية ولا يحمل بطاقة وتم اقتياده للقسم وتسليمه لوحدته وإيداع مبلغ 400 جنيه قيمة الآلة الحاسبة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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