الأمن الليبي يضبط سوداني متهم بقتل سوداني آخر

تمكن مكتب الدعم المركزي العزيزية من ضبط شخص سوداني الجنسية, ومتهم في قضية قتل شخص آخر سوداني الجنسية, واتخذت الإجراءات القانونية وأحيل إلى مركز شرطة النجيلة الغربية . كما تمكن المكتب أيضا من القبض على شخص ليبي الجنسية يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية , كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يوم الأحد بحسب صحيفة الدار، القبض على شخصين أحدهما متهم بالقتل , والآخر بسرقة أسلاك كهربائية. وأوضحت الوزارة, في تدوينه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مكتب الدعم المركزي العزيزية ضبط شخصا سوداني الجنسية متهم في قضية قتل أحد مواطنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)