نقل 56 شخصا إلي المستشفيات إثر تسمم غذائي في شرق تركيا

وقال التقرير إن 21 من بين المرضى أطفال.
وأصيب المصابون بالحمى والغثيان والقيء بعد مأدبة عشاء وداع للجنود المجندين في وسط مدينة أرزينجان.
وتم نقل المرضى إلى المستشفى المحلي بواسطة سيارات الإسعاف على الفور وعولجوا تحت الملاحظة الطبية.
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