نقل 56 شخصا إلي المستشفيات إثر تسمم غذائي في شرق تركيا

ذكرت وكالة انباء الاناضول اليوم السبت ان 56 شخصا على الاقل نقلوا الى المستشفى في وقت متأخر يوم الجمعة بسبب تسمم غذائي مشتبه به في مقاطعة ارزينجان بشرق تركيا.

وقال التقرير إن 21 من بين المرضى أطفال.

وأصيب المصابون بالحمى والغثيان والقيء بعد مأدبة عشاء وداع للجنود المجندين في وسط مدينة أرزينجان.

وتم نقل المرضى إلى المستشفى المحلي بواسطة سيارات الإسعاف على الفور وعولجوا تحت الملاحظة الطبية.

