اليوناميد تحتفل باليوم العالمي للمناضل نيلسون مانديلا بوسط دارفور

احتفلت البعثة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور حفظ السلام يوناميد باليوم العالمي للزعيم الجنوب افريقي الراحل المناضل نيلسون مانديلا وذلك من خلال ابتدار حملة نظافة مستشفي زالنجي التعليمي بولاية وسط دارفور.

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