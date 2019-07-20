يواصل النجم الكبير سلمان خان تصوير الجزء الثالث من فيلمه الناجح Dabangg ، الذي يسعى لطرحه في أقرب وقت ممكن.
ويعود سلمان لفيلم Dabangg
ونشر موقع "إنديا توديا" فيديو نقله عن صفحة مخرج الفيلم فيرال دهياني على صفحته الخاصة على موقع انستجرام، كشف كيف تلقى سلمان ترحيبا حارا من سكان مقاطعة Maharashtra الهندية خلال تواجده بالمقاطعة لتصوير مشاهد جديدة من الفيلم.
ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم بداية عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بموسم عيد الفطر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر سلمان خان يحظى بترحيب كبير من سكان منطقة تصوير فيلمه الجديد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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