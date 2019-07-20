اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

انطلاق اجتماع الوسيط ووفدي الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس أبابا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

 

بدأ قبل قليل الاجتماع الهام بين الوسيط الإفريقي ووفدي قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية بأديس أبابا.

 

ويأتي هذا الاجتماع  بهدف الوصول إلى حلول حاسمة قبل توقيع الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري.

Advertisements

 

وذلك نتيجة لظهور  احتجاجات وتحفظات علي مستويات مختلفة من قادة الحبهة الثورية عقب التوقيع بين العسكري والتغيير ، وهو ما دفع الحرية والتغيير لإرسال  اثنين من أهم قياداتها هما نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، كما لحق بهما فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

 

وتأمل قوى الحرية والتغيير في أن تسفر المشاورات الجارية في أديس أبابا عن توحيد الموقف داخلها، وتسهيل عملية التفاوض المقبلة بشأن وثيقة الإعلان الدستوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اجتماع الوسيط ووفدي الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا