بدأ قبل قليل الاجتماع الهام بين الوسيط الإفريقي ووفدي قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية بأديس أبابا.
ويأتي هذا الاجتماع بهدف الوصول إلى حلول حاسمة قبل توقيع الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري.
وذلك نتيجة لظهور احتجاجات وتحفظات علي مستويات مختلفة من قادة الحبهة الثورية عقب التوقيع بين العسكري والتغيير ، وهو ما دفع الحرية والتغيير لإرسال اثنين من أهم قياداتها هما نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، كما لحق بهما فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
وتأمل قوى الحرية والتغيير في أن تسفر المشاورات الجارية في أديس أبابا عن توحيد الموقف داخلها، وتسهيل عملية التفاوض المقبلة بشأن وثيقة الإعلان الدستوري.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق اجتماع الوسيط ووفدي الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس أبابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.