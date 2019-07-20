انطلاق اجتماع الوسيط ووفدي الحرية والتغيير والجبهة الثورية بأديس أبابا

بدأ قبل قليل الاجتماع الهام بين الوسيط الإفريقي ووفدي قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية بأديس أبابا.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف الوصول إلى حلول حاسمة قبل توقيع الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري.

Advertisements

وذلك نتيجة لظهور احتجاجات وتحفظات علي مستويات مختلفة من قادة الحبهة الثورية عقب التوقيع بين العسكري والتغيير ، وهو ما دفع الحرية والتغيير لإرسال اثنين من أهم قياداتها هما نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، كما لحق بهما فريق الوساطة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

وتأمل قوى الحرية والتغيير في أن تسفر المشاورات الجارية في أديس أبابا عن توحيد الموقف داخلها، وتسهيل عملية التفاوض المقبلة بشأن وثيقة الإعلان الدستوري.